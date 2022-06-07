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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:53

  yama написав:
  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
значит вам в советский союз надо, там выбора не было. И всем было хорошо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:55

  Frant написав:Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?

Давай свои фото хрущей выкладывай
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:56

  vitaliian написав:
  Frant написав:Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?

Давай свои фото хрущей выкладывай

Гарна пропозиція. Має бути прозорість у дискусії.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:06

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Оці убогі фото єпенятників - навіщо вони тут?

Давай свои фото хрущей выкладывай

Гарна пропозиція. Має бути прозорість у дискусії.

Київ - не тільки "хрущі".
Так само, Ірпінь - не тільки "неохрущі".
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:07

  Frant написав:"Мама, я не обісрався, ні! То шоколад в трусах, і пахне він французьськими парфумами
тебя рано выпустили из бана. Хоть памперс есть?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:07

  vitaliian написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
значит вам в советский союз надо, там выбора не было. И всем было хорошо.

До тебе дійшло, чому в Ірпені так багато квартир продається?
Їх власники живуть в Європі та Америці, і хочуть продати своє житло.
Попит все меньший, до речі.
75% ринку Ірпеня - квартири до 50000 дол. Ціна київського "хруща" без ремонта.
Діаграму я в пнд виставлю.
Жир закінчується у населення. І ти, як "неріелтор" - чудово це знаєш.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 лют, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:10

  Frant написав:Київ - не тільки "хрущі".
название ветки шевеля губами прочитать осилишь? если нет, попроси кого то.
vitaliian
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