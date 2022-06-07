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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:49

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:56

  beee написав:vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было

Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:59

  vitaliian написав:
  beee написав:vitaliian, с этими фото не поспоришь. Красиво.
На даче ни у кого ни простуды ни аллергического ринита, хотя сосен всего штук 100 было

Надо понимать что это не весь Ирпень а самый топовый ЖК на сегодня, со своим выходом в парк.

48..50м за 50куе на 4..6 єт с окнами на парк есть тама? Беру
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:01

Amethyst я не риелтор))) просто людям для общего развития размещаю фото.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnokmn ... QM4re.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-tse ... PZN7a.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:08

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
это вид из другого ЖК, но парк тот же
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:42

Гостомель

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:36

  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:38

  Frant написав:Цікаві події відбуваються в Ірпені.
Попит на дешеві новобудні квартири - все більше і більше(((((((
  Frant написав:21.01.2023 Ірпінь - ціною до 30 000 - 1409 об,єкта

02.02.2023 Вже 1772 об,єкти!!!!
https://flatfy.ua/uk/search?currency=US ... ction_id=1

я вибачаюсь , Я вірю в ЗСУ . Люди не допускають повторення бойових дій на території Ірпіня ? Київ точно не візьмуть, але небезпека отримати обстріл з РСЗО ...
Востаннє редагувалось yama в П'ят 03 лют, 2023 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:53

  yama написав:
  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
значит вам в советский союз надо, там выбора не было. И всем было хорошо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:24

  vitaliian написав:
  Frant написав:Ти розумієш, чому "хрущ" з ремонтом біля метро в Києві дорожчий, ніж новий єпенятник в Ворзелі чи Ірпені?
откуда я это знаю?! У меня нет хрущей.

Я тебе помогу вот [/url]

Рассказывай чем он хорош

Київський хрущ хороший тим, що він знаходиться в Києві, біля метро, біля цивілізації. Він легко продається, легко здається в оренду. На відміну від єпеньських неохрущів. І саме тому Київський хрущ коштує дорожче, ніж твої пінопластові неохрущі.

Київські хрущі тобі не по зубам. Не по кишені. Вони дорожчі, ніж твоя мрія - старий Ланос. І дорожчі, ніж єпеньські неохрущі. Тому ти їх ненавидиш.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 лют, 2023 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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