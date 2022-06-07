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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:35

ЖК Ютландия

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 14:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:37

  Frant написав:Тому ти їх ненавидиш
тю, зачем мне ненавидеть то, что мне не нужно? Это ты переносишь на меня какие то свои девиации. Мне нужна коммерция в ютландии, можем это обсудить. Как ты думаешь, я ненавижу коммерцию в Ютландии?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:45

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тому ти їх ненавидиш
тю, зачем мне ненавидеть то, что мне не нужно? Это ты переносишь на меня какие то свои девиации. Мне нужна коммерция в ютландии, можем это обсудить. Как ты думаешь, я ненавижу коммерцию в Ютландии?

Київські хрущі є конкурентами єпеньських неохрущів.
трохи дорожчі, ніж ірпеньські неохрущі.
І під час війни хрущі зарекомендували себе набагато краще. Тому ти їх ненавидиш.

Київські хрущі годують київських флетлордів і київських рилів. А єпеньські рили можуть мріяти про ЖК ютландія і старий Ланос. Постити картинки, фото, казати "халва, халва"(() проте солодше їм не буде
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:54

  Frant написав:ЖК ютландія
с каким киевским ЖК ты бы сравнил ЖК Ютландию?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:18

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Хрущевки - советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами.
Малогабартні. Тобто ті, в яких в ванні сидять, як йоги або зеки на нарах, а їдять на пів тулуба в кухні, а пів - в коридорі
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