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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:35

ЖК Ютландия

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лют, 2023 16:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:37

  Frant написав:Тому ти їх ненавидиш
тю, зачем мне ненавидеть то, что мне не нужно? Это ты переносишь на меня какие то свои девиации. Мне нужна коммерция в ютландии, можем это обсудить. Как ты думаешь, я ненавижу коммерцию в Ютландии?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:45

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тому ти їх ненавидиш
тю, зачем мне ненавидеть то, что мне не нужно? Это ты переносишь на меня какие то свои девиации. Мне нужна коммерция в ютландии, можем это обсудить. Как ты думаешь, я ненавижу коммерцию в Ютландии?

Київські хрущі є конкурентами єпеньських неохрущів.
трохи дорожчі, ніж ірпеньські неохрущі.
І під час війни хрущі зарекомендували себе набагато краще. Тому ти їх ненавидиш.

Київські хрущі годують київських флетлордів і київських рилів. А єпеньські рили можуть мріяти про ЖК ютландія і старий Ланос. Постити картинки, фото, казати "халва, халва"(() проте солодше їм не буде
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:54

  Frant написав:ЖК ютландія
с каким киевским ЖК ты бы сравнил ЖК Ютландию?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:18

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Хрущевки - советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами.
Малогабартні. Тобто ті, в яких в ванні сидять, як йоги або зеки на нарах, а їдять на пів тулуба в кухні, а пів - в коридорі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:47

  vitaliian написав:
  Frant написав:ЖК ютландія
с каким киевским ЖК ты бы сравнил ЖК Ютландию?

При інших рівних умовах - в Києві 1 м2 модного ЖК коштує в 3-5 разів дорожче, ніж в Єпенях. Навіть м2 "хрущовки" без ремонта біля метро коштує в 1,5 рази дорожче, ніж м2 єпеньського новобуду.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 лют, 2023 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:54

  vitaliian написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:Frant чем больше предложений, тем больше покупателей. Вы куда за колбасой ходите, туда где 4 вида или 40 разных сортов ?

наоборот чем больше ассортимент тем сложнее вьібрать, приходжу в магазин там творог и 10 разньіх цен на него , разньіе поставщики .... Я там не могу купить, иду в монобрендовьій магазин и там покупаю.
значит вам в советский союз надо, там выбора не было. И всем было хорошо.

У тебе уявлення про ціноутворення в ринковій економіці - як у трьохрічної дитини.

На ринку Ірпеня - величезна пропозиція і низькі ціни, не тому, що великий попит. Навпаки!

А тому що народ масово виїхав після 24.02.2022 в Європу і Америку. І намагається продати своє житло за собівартістю чи з мінімальними збитками. До кінця 2023 ціни ірпіньських квартир просядуть ще на 10%, не меньше.
Frant
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