Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

у кого нормальная управляющая компания там нет никаких противоречий. В Версаль парке одни приделали с балкона лестницу на крышу. С ними из за этой лестницы реально судятся. А где беспредел там могут и пристройку на 10 метров в общий двор влепить.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 12:16
у кого нормальная управляющая компания там нет никаких противоречий. В Версаль парке одни приделали с балкона лестницу на крышу. С ними из за этой лестницы реально судятся. А где беспредел там могут и пристройку на 10 метров в общий двор влепить.
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:43
Там людей вже немає!
Фото безлюдні.
Половина Ірпеня виїхала в Європу та Америку, інша половина сидить в Києві та Львові.
Купи бетону і цегли, пам'ятник грошам.
Ну і "неріелтор" шукає, кому це впарити.
Зараз "хрущ" без ремонта біля метро в Києві коштує в 1,5 раза дорожче, ніж новобудний неохрущ з ремонтом в Ірпені. Думаю,це неправильне співвідношення. Норм це - в 2-3 рази дорожче. Цивілізація дорого коштує. І ринок йде в цьому напрямку
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