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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:16

  Puente написав:От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно
у кого нормальная управляющая компания там нет никаких противоречий. В Версаль парке одни приделали с балкона лестницу на крышу. С ними из за этой лестницы реально судятся. А где беспредел там могут и пристройку на 10 метров в общий двор влепить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:43

  Puente написав:А балкони так голі і будуть стояти ? Чи засклять-заставлять різним барахлом ?
От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно . Чи вона розрахована на тих , хто вагається ?
Краще давайте живі фото через 5-10 років після здачі . Ну і всі недоліки в студію ... А то буде як в кварталі між Вирлцею і Бриспільською - раптом народ виявив , що там дуже погана роза вітрів - а сміттєспалювальний та Бортничі якраз невдало розташовані ...

Там людей вже немає!
Фото безлюдні.

Половина Ірпеня виїхала в Європу та Америку, інша половина сидить в Києві та Львові.
Купи бетону і цегли, пам'ятник грошам.
Ну і "неріелтор" шукає, кому це впарити.

Зараз "хрущ" без ремонта біля метро в Києві коштує в 1,5 раза дорожче, ніж новобудний неохрущ з ремонтом в Ірпені. Думаю,це неправильне співвідношення. Норм це - в 2-3 рази дорожче. Цивілізація дорого коштує. І ринок йде в цьому напрямку
Frant
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