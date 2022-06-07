RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:18

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Хрущевки - советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами.
Малогабартні. Тобто ті, в яких в ванні сидять, як йоги або зеки на нарах, а їдять на пів тулуба в кухні, а пів - в коридорі
beee
 
Повідомлень: 238
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:19

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16699
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:52

ЖК Синергия Сити

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 лют, 2023 11:21, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16699
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:52

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

vitaliian написав:Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Газові труби реально псують вигляд
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32675
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 7686 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

А балкони так голі і будуть стояти ? Чи засклять-заставлять різним барахлом ?
От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно . Чи вона розрахована на тих , хто вагається ?
Краще давайте живі фото через 5-10 років після здачі . Ну і всі недоліки в студію ... А то буде як в кварталі між Вирлцею і Бриспільською - раптом народ виявив , що там дуже погана роза вітрів - а сміттєспалювальний та Бортничі якраз невдало розташовані ...
Puente
 
Повідомлень: 3669
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:16

  Puente написав:От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно
у кого нормальная управляющая компания там нет никаких противоречий. В Версаль парке одни приделали с балкона лестницу на крышу. С ними из за этой лестницы реально судятся. А где беспредел там могут и пристройку на 10 метров в общий двор влепить.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16699
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:45

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Ржу з тих сосен, якими милується чувак.
Сосни, які стирчать по три штуки між бетоном, довго не проживуть. Їх просто спалить сонце.
Кочевник
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, striped і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10680, 10681, 10682
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
106812 26212254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 12:14
Ромасик
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2350, 2351, 2352
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23518 15662720
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 08:51
Bolt
Як продати квартиру в Україні, якщо документи на неї втрачен
Правова Допомога » Вів 07 чер, 2022 11:13
1 85961
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 січ, 2023 13:04
kopiovadiana

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (60)
06.02.2023 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.