Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Хрущевки - советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами.
Малогабартні. Тобто ті, в яких в ванні сидять, як йоги або зеки на нарах, а їдять на пів тулуба в кухні, а пів - в коридорі
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:18
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Хрущевки - советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами.
Малогабартні. Тобто ті, в яких в ванні сидять, як йоги або зеки на нарах, а їдять на пів тулуба в кухні, а пів - в коридорі
Додано: Суб 04 лют, 2023 10:52
ЖК Синергия Сити
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 лют, 2023 11:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 04 лют, 2023 11:52
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
А балкони так голі і будуть стояти ? Чи засклять-заставлять різним барахлом ?
От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно . Чи вона розрахована на тих , хто вагається ?
Краще давайте живі фото через 5-10 років після здачі . Ну і всі недоліки в студію ... А то буде як в кварталі між Вирлцею і Бриспільською - раптом народ виявив , що там дуже погана роза вітрів - а сміттєспалювальний та Бортничі якраз невдало розташовані ...
Додано: Суб 04 лют, 2023 12:16
у кого нормальная управляющая компания там нет никаких противоречий. В Версаль парке одни приделали с балкона лестницу на крышу. С ними из за этой лестницы реально судятся. А где беспредел там могут и пристройку на 10 метров в общий двор влепить.
Додано: Пон 06 лют, 2023 12:45
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Ржу з тих сосен, якими милується чувак.
Сосни, які стирчать по три штуки між бетоном, довго не проживуть. Їх просто спалить сонце.
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:22
Классно вы по фото оценили местность
У ЖК центральный 1/4 окон в парк, 1,5 квартала сосен вот тут немного видно
viewtopic.php?p=5537096#p5537096
А если пройти немного от Сильпо на Юго - Запад, там вообще лес аж до Житомирской трассы (~6км)
У ЖК Ютландия в окнах сосен нет, но до ЖК Центральный и центрального парка там ровно один квартал.
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