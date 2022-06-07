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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:19

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:52

ЖК Синергия Сити

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 лют, 2023 11:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:52

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

vitaliian написав:Зображення
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Газові труби реально псують вигляд
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:06

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

А балкони так голі і будуть стояти ? Чи засклять-заставлять різним барахлом ?
От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно . Чи вона розрахована на тих , хто вагається ?
Краще давайте живі фото через 5-10 років після здачі . Ну і всі недоліки в студію ... А то буде як в кварталі між Вирлцею і Бриспільською - раптом народ виявив , що там дуже погана роза вітрів - а сміттєспалювальний та Бортничі якраз невдало розташовані ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 12:16

  Puente написав:От мені незрозуміла суперечка - кожен покупець сам собі вирішує все одно
у кого нормальная управляющая компания там нет никаких противоречий. В Версаль парке одни приделали с балкона лестницу на крышу. С ними из за этой лестницы реально судятся. А где беспредел там могут и пристройку на 10 метров в общий двор влепить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:45

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Ржу з тих сосен, якими милується чувак.
Сосни, які стирчать по три штуки між бетоном, довго не проживуть. Їх просто спалить сонце.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:22

  Кочевник написав:Ржу з тих сосен, якими милується чувак.
Сосни, які стирчать по три штуки між бетоном, довго не проживуть. Їх просто спалить сонце.

Классно вы по фото оценили местность
У ЖК центральный 1/4 окон в парк, 1,5 квартала сосен вот тут немного видно
viewtopic.php?p=5537096#p5537096
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А если пройти немного от Сильпо на Юго - Запад, там вообще лес аж до Житомирской трассы (~6км)

Зображення


У ЖК Ютландия в окнах сосен нет, но до ЖК Центральный и центрального парка там ровно один квартал.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 18:05

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Ти ж постійно постиш фотки. Ось вони.

https://i.ibb.co/d6v5Vx5/IMG-20230204-101517.jpg
https://i.ibb.co/86XvGrH/IMG-20230204-101644.jpg
https://i.ibb.co/xMvtfNv/IMG-20230204-101306.jpg
https://i.ibb.co/q7R3NXM/IMG-20230203-143254.jpg

Всі ці проріджені сосни довго не проживуть. Всохнуть.
Кочевник
 
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