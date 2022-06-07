Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.