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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:59

  vitaliian написав:франт знаю ты читаешь. Если Ирпень подешевел, сколько по твоему эти Тауны стоили до 24.02.22?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QN5oF.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taun-z- ... PRwQf.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/budinoc ... Qt0ZQ.html
(Подсказка 60-80куе).

Называется не успел купить. Читал прогнозы zRadio, ждал тауны па50, а подешевели только панельные 9ти этажки и цоколя. Блд.

Тауны сейчас самый топ вариант. Хочешь генератор или котёл на дровах себе там ставь. При этом не Тарасова хата из глины и соломы, и не отшиб 40 минут велосипедом до ближайшего магазина.

Без підколу - назвіть будь-ласка топ 3 комплекси Ірпеня і Бучі які вже побудовані - бо я в тих містах давно не був але придивляюсь
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:12

cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
vitaliian
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