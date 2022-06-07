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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:59

  vitaliian написав:франт знаю ты читаешь. Если Ирпень подешевел, сколько по твоему эти Тауны стоили до 24.02.22?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QN5oF.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taun-z- ... PRwQf.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/budinoc ... Qt0ZQ.html
(Подсказка 60-80куе).

Называется не успел купить. Читал прогнозы zRadio, ждал тауны па50, а подешевели только панельные 9ти этажки и цоколя. Блд.

Тауны сейчас самый топ вариант. Хочешь генератор или котёл на дровах себе там ставь. При этом не Тарасова хата из глины и соломы, и не отшиб 40 минут велосипедом до ближайшего магазина.

Без підколу - назвіть будь-ласка топ 3 комплекси Ірпеня і Бучі які вже побудовані - бо я в тих містах давно не був але придивляюсь
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:12

cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:48

Ціни ірпіньської нерухомості.
Діаграма.
Чомусь не завантажується.
Факт той, що 78% ірпіньської нерухомості - квартири до 50 000 доларів. Тобто ціна "хрущовки" без ремонта в Києві біля метро.
Дорогих квартир (100000-125000 дол - лише 0,5% по кількості!!!)
Їлітне житло в їлітному містечку(((((

Ціна, $ Кількість об,єктів %
до 30000 - -1789 -22,6
30000-40000 -2514 -31,8
40000-50000 -1897 -24
50000-75000 -1496 -18,9
75000-100000 -159 -2,0
100000-125000 -43 -0,5
Frant
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