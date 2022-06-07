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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 21:59
Без підколу - назвіть будь-ласка топ 3 комплекси Ірпеня і Бучі які вже побудовані - бо я в тих містах давно не був але придивляюсь
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cherchiltank
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:12
cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
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vitaliian
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:48
Ціни ірпіньської нерухомості.
Діаграма - чомусь не завантажується.
Факт той, що 78% ірпіньської новобудної нерухомості - квартири до 50 000 доларів. Тобто ціна "хрущовки" без ремонта в Києві біля метро.
Дорогих квартир (100000-125000 дол - лише 0,5% по кількості!!!)
Ціна, $ -- Кількість об,єктів -- %
до 30000 --1789 --22,6
30000-40000 --2514 --31,8
40000-50000 --1897 --24
50000-75000 --1496 --18,9
75000-100000 --159 --2,0
100000-125000 --43 --0,5
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Frant
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Додано: Чет 09 лют, 2023 22:47
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vitaliian
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:03
vitaliian написав:cherchiltank
я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
Дякую якраз дивлюся на центральний тільки незрозуміло на який саме звернути увагу - перший чи другий бо вони в різних місцях
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cherchiltank
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Додано: Чет 09 лют, 2023 23:37
cherchiltank и оба возле парков, возле одного Сильпо чуть ли не во дворе, а возле другого лучшая в Ирпене школа, туда даже Зеленский с патроном приезжал. Новый бизнес центр и напротив него большая поликлиника.
Там где Сильпо самый развитый район - рестораны, пиццерия, АТБ, новус, фора, новая почта, миллион каких то мелких бизнесов. Ближе к лесу, Киеву и набережной.
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vitaliian
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