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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:59

  vitaliian написав:франт знаю ты читаешь. Если Ирпень подешевел, сколько по твоему эти Тауны стоили до 24.02.22?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QN5oF.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taun-z- ... PRwQf.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/budinoc ... Qt0ZQ.html
(Подсказка 60-80куе).

Называется не успел купить. Читал прогнозы zRadio, ждал тауны па50, а подешевели только панельные 9ти этажки и цоколя. Блд.

Тауны сейчас самый топ вариант. Хочешь генератор или котёл на дровах себе там ставь. При этом не Тарасова хата из глины и соломы, и не отшиб 40 минут велосипедом до ближайшего магазина.

Без підколу - назвіть будь-ласка топ 3 комплекси Ірпеня і Бучі які вже побудовані - бо я в тих містах давно не був але придивляюсь
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:12

cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:48

Ціни ірпіньської нерухомості.
Діаграма - чомусь не завантажується.
Факт той, що 78% ірпіньської новобудної нерухомості - квартири до 50 000 доларів. Тобто ціна "хрущовки" без ремонта в Києві біля метро.
Дорогих квартир (100000-125000 дол - лише 0,5% по кількості!!!)

Ціна, $ -- Кількість об,єктів -- %
до 30000 --1789 --22,6
30000-40000 --2514 --31,8
40000-50000 --1897 --24
50000-75000 --1496 --18,9
75000-100000 --159 --2,0
100000-125000 --43 --0,5
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:47

закрытый коттеджный городок "Green Place" с охраной (Ирпень)


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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:03

  vitaliian написав:cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.

Дякую якраз дивлюся на центральний тільки незрозуміло на який саме звернути увагу - перший чи другий бо вони в різних місцях
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:37

cherchiltank и оба возле парков, возле одного Сильпо чуть ли не во дворе, а возле другого лучшая в Ирпене школа, туда даже Зеленский с патроном приезжал. Новый бизнес центр и напротив него большая поликлиника.

Там где Сильпо самый развитый район - рестораны, пиццерия, АТБ, новус, фора, новая почта, миллион каких то мелких бизнесов. Ближе к лесу, Киеву и набережной.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 23:55

  vitaliian написав:cherchiltank и оба возле парков, возле одного Сильпо чуть ли не во дворе, а возле другого лучшая в Ирпене школа, туда даже Зеленский с патроном приезжал. Новый бизнес центр и напротив него большая поликлиника.

Там где Сильпо самый развитый район - рестораны, пиццерия, АТБ, новус, фора, новая почта, миллион каких то мелких бизнесов. Ближе к лесу, Киеву и набережной.


Перший Центральний з цегли та має трохи покоцаний кулями фасад зі сторони ж/д, квартири непогані(клієнтка там живе) але двір замалий, на даху одного з будинків сотова вежа. Другий наче газоблок але в середині ніколи не був. Ще років 20 тому то була околиця Ірпеня, зараз дуже розвинений район. Багато там набудували.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:12

drevlyanin а забыл добавить, там где Сильпо рядом кладбище. До 300 метров примерно.
vitaliian
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