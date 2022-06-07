Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
Ціни ірпіньської нерухомості. Діаграма - чомусь не завантажується. Факт той, що 78% ірпіньської новобудної нерухомості - квартири до 50 000 доларів. Тобто ціна "хрущовки" без ремонта в Києві біля метро. Дорогих квартир (100000-125000 дол - лише 0,5% по кількості!!!)
vitaliian написав:cherchiltank я присматриваю себе кирпичный таунхаус, поэтому ни один из комплексов топовым не считаю. Пару страниц назад посмотрите фото ЖК Центральный и ЖК Ютландия и Синергия Сити. У первых двух общие недостатки - высокая этажность, маленькая придомовая территория, дефицит паркомест. Этих недостатков нет у ЖК Синергия Сити но там другое, пойма реки, в 100 метрах ЖД дорога и речка с набережной, соответственно запах тины, кваканье лягушек и комары, звук поезда. Все три застройщика на вчерашний день надёжные. Синергия сити достроена часть домов, остальные в процессе. ЖК Центральный и Ютландия 1 достроены полностью.
Дякую якраз дивлюся на центральний тільки незрозуміло на який саме звернути увагу - перший чи другий бо вони в різних місцях
cherchiltank и оба возле парков, возле одного Сильпо чуть ли не во дворе, а возле другого лучшая в Ирпене школа, туда даже Зеленский с патроном приезжал. Новый бизнес центр и напротив него большая поликлиника.
Там где Сильпо самый развитый район - рестораны, пиццерия, АТБ, новус, фора, новая почта, миллион каких то мелких бизнесов. Ближе к лесу, Киеву и набережной.
vitaliian написав:cherchiltank и оба возле парков, возле одного Сильпо чуть ли не во дворе, а возле другого лучшая в Ирпене школа, туда даже Зеленский с патроном приезжал. Новый бизнес центр и напротив него большая поликлиника.
Там где Сильпо самый развитый район - рестораны, пиццерия, АТБ, новус, фора, новая почта, миллион каких то мелких бизнесов. Ближе к лесу, Киеву и набережной.
Перший Центральний з цегли та має трохи покоцаний кулями фасад зі сторони ж/д, квартири непогані(клієнтка там живе) але двір замалий, на даху одного з будинків сотова вежа. Другий наче газоблок але в середині ніколи не був. Ще років 20 тому то була околиця Ірпеня, зараз дуже розвинений район. Багато там набудували.
vitaliian написав:cherchiltank и оба возле парков, возле одного Сильпо чуть ли не во дворе, а возле другого лучшая в Ирпене школа, туда даже Зеленский с патроном приезжал. Новый бизнес центр и напротив него большая поликлиника.
Там где Сильпо самый развитый район - рестораны, пиццерия, АТБ, новус, фора, новая почта, миллион каких то мелких бизнесов. Ближе к лесу, Киеву и набережной.
Перший Центральний з цегли та має трохи покоцаний кулями фасад зі сторони ж/д, квартири непогані(клієнтка там живе) але двір замалий, на даху одного з будинків сотова вежа. Другий наче газоблок але в середині ніколи не був. Ще років 20 тому то була околиця Ірпеня, зараз дуже розвинений район. Багато там набудували.
Чим більше надлишок товару - тим більше впаде ціна.
Часи, коли нерухомість в Прикиєвських Єпенях була цікава пересічному - пройшли!