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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:47
Frant написав:
і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:02
Frant написав:
Нецікаво мені з тобою спілкуватись
хнык хнык (дайте платочек)
а больше с тобой никто не общается. Ну как хочешь
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vitaliian
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- Повідомлень: 16787
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2104 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
- Профіль
-
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