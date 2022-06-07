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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:47

  Frant написав:і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:02

  Frant написав:Нецікаво мені з тобою спілкуватись
нихачу с табой дружить, хнык хнык, дайте платочек

(А больше тут с тобой никто и не общается)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 05:50

Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 06:03

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:52

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

В 2008 такие здавалось за 3000, до війни думаю тисячі за 2
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:40

  Bolt написав:
  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.

Більшість бюджетного житла в Єпенях - понти
Frant
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