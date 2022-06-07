Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Більшість бюджетної забудови в Єпенях - дешеві газоблочні понти. Тому й ціна мінімальна.
А хіба ще хтось БАЖАЄ жити в "ірпенях"? Яка заможна людина, в здоровому глузді, буде розглядати таку небезпечну локацію?
Vitaliian розумію бо йому окрім самоката втрачати нічого, а дешеве газоблочне житло із панорамним видом на залізницю, ніколи вже не здати, і не продати ( по довоєнних цінах ). P.S. Цікаво він уже повернувся в Ірпінь чи ще переховується від військомату на "малій батьківщині"?
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 12 лют, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз.