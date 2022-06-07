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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:47

  Frant написав:і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:02

  Frant написав:Нецікаво мені з тобою спілкуватись
нихачу с табой дружить, хнык хнык, дайте платочек

(А больше тут с тобой никто и не общается)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 05:50

Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 06:03

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:52

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

В 2008 такие здавалось за 3000, до війни думаю тисячі за 2
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:25

  Bolt написав:
  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.

Більшість бюджетної забудови в Єпенях - дешеві газоблочні понти.
Тому й ціна мінімальна.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:43

  Frant написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.

Більшість бюджетної забудови в Єпенях - дешеві газоблочні понти.
Тому й ціна мінімальна.

А хіба ще хтось БАЖАЄ жити в "ірпенях"? Яка заможна людина, в здоровому глузді, буде розглядати таку небезпечну локацію?

Vitaliian розумію бо йому окрім самоката втрачати нічого, а дешеве газоблочне житло із панорамним видом на залізницю, ніколи вже не здати, і не продати ( по довоєнних цінах ).
P.S. Цікаво він уже повернувся в Ірпінь чи ще переховується від військомату на "малій батьківщині"?
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 12 лют, 2023 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:58

  roberto dark написав:P.S. Цікаво він уже повернувся в Ірпінь чи ще переховується від воєнкомату на "малій батьківщині
рекомендую интересоваться женщинами) чтобы никто не заподозрил :oops: нездоровый интерес
vitaliian
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