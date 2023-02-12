RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:47

  Frant написав:і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16817
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:02

  Frant написав:Нецікаво мені з тобою спілкуватись
нихачу с табой дружить, хнык хнык, дайте платочек

(А больше тут с тобой никто и не общается)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16817
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 05:50

Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16817
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 06:03

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.
Bolt
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:52

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

В 2008 такие здавалось за 3000, до війни думаю тисячі за 2
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:54

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?

квартири купляються в тій локації, де дозволяють фінансові ресурси.
Якщо людина мріє про старий Ланос, то їй варто купити дерев,яну хату в лісі. І не думати про більше :|

то есть если у меня в 2011 было ~100 куе я был просто обязан купить Сталинку на прорезной , иначе форумный франт мне не поверит и надо будет ему предоставлять выписки с привата? еб# ть какой ты дремучий, как маугли. А если мне понравился Ирпень? Ни ни Ирпень низзя франт раскритикует, надо покупать то, что франт одобрит. Такого лютого тупняка за 12 лет мне ещё никто не говорил.
  Frant написав:Нецікаво мені з тобою спілкуватись

Сонечко прошу тебя не пиши мне. Ок? Тебе не интересно а Я не твой терапевт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 лют, 2023 12:30, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16817
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:56

  vitaliian написав:если у меня в 2011 было ~100 куе я был просто обязан купить

ти таких грошей в руках ніколи не тримав/не тримала.
Ти - всього навсього ірпінький ріелтор(ша)
Тому твої мрії про 100 000 дол. - абсолютно безгрунтовні.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23189
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 2457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:00

Frant бугагашечка поищи я тут писал истории как в 2014 забирал с привата 50куе. При этом у меня была уже квартира в Ирпене и одна коммерция)))

Если ты нищеброд, не нужно свои проблемы проецировать на всех остальных.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16817
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2355, 2356, 2357
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23566 15781143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 12:58
vitaliian
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10719, 10720, 10721
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
107200 26377912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 09:22
Frant
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 19:49
0 79
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 19:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6218)
13.02.2023 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.