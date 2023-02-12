Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Додано: Пон 13 лют, 2023 11:54

Frant написав: vitaliian написав: Frant написав: і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру? а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?

квартири купляються в тій локації, де дозволяють фінансові ресурси.

Якщо людина мріє про старий Ланос, то їй варто купити дерев,яну хату в лісі. І не думати про більше квартири купляються в тій локації, де дозволяють фінансові ресурси.Якщо людина мріє про старий Ланос, то їй варто купити дерев,яну хату в лісі. І не думати про більше

Frant написав: Нецікаво мені з тобою спілкуватись Нецікаво мені з тобою спілкуватись

то есть если у меня в 2011 было ~100 куе я был просто обязан купить Сталинку на прорезной , иначе форумный франт мне не поверит и надо будет ему предоставлять выписки с привата? еб# ть какой ты дремучий, как маугли. А если мне понравился Ирпень? Ни ни Ирпень низзя франт раскритикует, надо покупать то, что франт одобрит. Такого лютого тупняка за 12 лет мне ещё никто не говорил.Сонечко прошу тебя не пиши мне. Ок? Тебе не интересно а Я не твой терапевт.