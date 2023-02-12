Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
квартири купляються в тій локації, де дозволяють фінансові ресурси. Якщо людина мріє про старий Ланос, то їй варто купити дерев,яну хату в лісі. І не думати про більше
то есть если у меня в 2011 было ~100 куе я был просто обязан купить Сталинку на прорезной , иначе форумный франт мне не поверит и надо будет ему предоставлять выписки с привата? еб# ть какой ты дремучий, как маугли. А если мне понравился Ирпень? Ни ни Ирпень низзя франт раскритикует, надо покупать то, что франт одобрит. Такого лютого тупняка за 12 лет мне ещё никто не говорил.
Frant написав:Нецікаво мені з тобою спілкуватись
Сонечко прошу тебя не пиши мне. Ок? Тебе не интересно а Я не твой терапевт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 лют, 2023 12:30, всього редагувалось 3 разів.