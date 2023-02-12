Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:47
Додано: Суб 11 лют, 2023 05:50
Аренда дома в Ирпене (не реклама)
35к И это ещё с пенопластом на стеклах
Додано: Суб 11 лют, 2023 06:03
Басик пластиковый-дешёвые понты.
Додано: Суб 11 лют, 2023 08:52
В 2008 такие здавалось за 3000, до війни думаю тисячі за 2
Додано: Вів 14 лют, 2023 22:05
Там был целый квартал разрушен
Додано: Вів 14 лют, 2023 22:16
К лету 2023-го сдадут долларов за 200 + комуналь наверное... Эх были когда-то времена в Ирпенях...
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