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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:47

  Frant написав:і до будинку в Києві, куди потрібно на роботу їздити
а если я езжу в Киев только на шоппинг, а в лесу гуляю каждый день, где мне лучше купить квартиру?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 05:50

Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 06:03

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

Басик пластиковый-дешёвые понты.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:52

  vitaliian написав:Аренда дома в Ирпене (не реклама)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... QTJWH.html
35к И это ещё с пенопластом на стеклах

В 2008 такие здавалось за 3000, до війни думаю тисячі за 2
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:05

Там был целый квартал разрушен

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:24

  vitaliian написав:Зображення

Це приємна інформація.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:48

  Investor_K написав:приємна інформація
рад вас видеть
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:41

Frant смотря где, смотря что - вопрос уж точно неоднозначный
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 07:52

Ціни новобудної "вторинки" в Ірпені, Бучі, Ворзелі - чомусь падають швидше, ніж ціни радянської забудови в Києві біля метро.
Frant
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  #<1 ... 115116117118
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