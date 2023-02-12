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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:54

  Investor_K написав:
  Frant написав:Ціни новобудної "вторинки" в Ірпені, Бучі, Ворзелі - чомусь падають швидше, ніж ціни радянської забудови в Києві біля метро.

А чому?

Попит в Києві більший.

Чому - треба спитати у місцевого експерта/експертки. Чому нарот потягся в Київ))))
_____
Знайшов старі архивні записи за 2016.
Цікаво почитати)))) :mrgreen:

"Що нас чекає на КРЖН?
Пропоную почитати цікаву аналітику щодо економічного стану України. :mrgreen:
"2015 року відбулася знаменна подія для економіки України: рівень валового внутрішнього продукту на душу населення впав до 2 тисяч доларів (в номінальному обчисленні). Сказати, що це низький рівень — нічого не сказати. Це 131-е місце серед країн світу, рівень нижчий, ніж у тих держав, які для нас завжди символізували бідність і відсталість: Судану, Гондурасу і Папуа – Нової Гвінеї. Це в 5 разів нижче за середній рівень у світі! Щоправда, якщо брати не номінальний рівень ВВП, а за паритетом купівельної спроможності (ПКС), то картина ще не настільки катастрофічна: ми на 113-му місці у світі з показником, удвічі нижчим за середній серед країн світу (8 тисяч доларів проти 16 тисяч), тобто ситуація в нас усе ж таки ліпша, ніж у Судану й Гондурасу.

Але як би ми не оцінювали рівень нашого економічного розвитку — на 113-му чи на 131-му місці у світі, це не має вирішального значення, бо це все одно становище крайнього занепаду, бідності та приниження. Настільки бідна країна фактично не здатна ні на що: вона не може забезпечити гідний рівень життя для свого народу; не може створити сильну армію, а отже, не може чинити опір зовнішній агресії та захистити свою територію; не може змусити інші країни світу зважати на її інтереси; не може побудувати нормальні дороги і лікарні, школи й університети. Громадяни в таких бідних країнах не може знайти роботу і змушені масово емігрувати, а виїзд працездатної частини населення спричиняє брак коштів для утримання непрацездатної частини, що веде до подальшого збільшення рівня бідності та безвиході.

Давно відомо, що в бідних країнах не можливий стійкий демократичний лад. У них процвітає корупція, що призводить до незаконного збагачення політиків, чиновників, суддів і прокурорів за рахунок крайнього зубожіння простих людей. Бідне населення не може думати про демократію і ліберальні цінності, оскільки переймається передусім власним виживанням та люто ненавидить владу." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:19

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Ціни новобудної "вторинки" в Ірпені, Бучі, Ворзелі - чомусь падають швидше, ніж ціни радянської забудови в Києві біля метро.

А чому?

Попит в Києві більший.
Чому нарот потягся в Київ..


1) Безпека - Київ краще захищений, а передмістя - зона дії ППО, там шахеди падають і обломки іншого руслайна, часто людям на подвір'я чи на автівки тощо.
2) Можливості заробітку - у Києві більше вакансій та з/п. В умовах війни люди багато втратили та продовжують втрачати. Тому вимушені шукати можливості додаткового заробітку.
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