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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120>
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 19:54

  Investor_K написав:
  Frant написав:Ціни новобудної "вторинки" в Ірпені, Бучі, Ворзелі - чомусь падають швидше, ніж ціни радянської забудови в Києві біля метро.

А чому?

Попит в Києві більший.
_____
Знайшов старі архивні записи за 2016.
Цікаво почитати)))) :mrgreen:

"Що нас чекає на КРЖН?
Пропоную почитати цікаву аналітику щодо економічного стану України. :mrgreen:
"2015 року відбулася знаменна подія для економіки України: рівень валового внутрішнього продукту на душу населення впав до 2 тисяч доларів (в номінальному обчисленні). Сказати, що це низький рівень — нічого не сказати. Це 131-е місце серед країн світу, рівень нижчий, ніж у тих держав, які для нас завжди символізували бідність і відсталість: Судану, Гондурасу і Папуа – Нової Гвінеї. Це в 5 разів нижче за середній рівень у світі! Щоправда, якщо брати не номінальний рівень ВВП, а за паритетом купівельної спроможності (ПКС), то картина ще не настільки катастрофічна: ми на 113-му місці у світі з показником, удвічі нижчим за середній серед країн світу (8 тисяч доларів проти 16 тисяч), тобто ситуація в нас усе ж таки ліпша, ніж у Судану й Гондурасу.

Але як би ми не оцінювали рівень нашого економічного розвитку — на 113-му чи на 131-му місці у світі, це не має вирішального значення, бо це все одно становище крайнього занепаду, бідності та приниження. Настільки бідна країна фактично не здатна ні на що: вона не може забезпечити гідний рівень життя для свого народу; не може створити сильну армію, а отже, не може чинити опір зовнішній агресії та захистити свою територію; не може змусити інші країни світу зважати на її інтереси; не може побудувати нормальні дороги і лікарні, школи й університети. Громадяни в таких бідних країнах не може знайти роботу і змушені масово емігрувати, а виїзд працездатної частини населення спричиняє брак коштів для утримання непрацездатної частини, що веде до подальшого збільшення рівня бідності та безвиході.

Давно відомо, що в бідних країнах не можливий стійкий демократичний лад. У них процвітає корупція, що призводить до незаконного збагачення політиків, чиновників, суддів і прокурорів за рахунок крайнього зубожіння простих людей. Бідне населення не може думати про демократію і ліберальні цінності, оскільки переймається передусім власним виживанням та люто ненавидить владу." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:19

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:Ціни новобудної "вторинки" в Ірпені, Бучі, Ворзелі - чомусь падають швидше, ніж ціни радянської забудови в Києві біля метро.

А чому?

Попит в Києві більший.
Чому нарот потягся в Київ..


1) Безпека - Київ краще захищений, а передмістя - зона дії ППО, там шахеди падають і обломки іншого руслайна, часто людям на подвір'я чи на автівки тощо.
2) Можливості заробітку - у Києві більше вакансій та з/п. В умовах війни люди багато втратили та продовжують втрачати. Тому вимушені шукати можливості додаткового заробітку.
fler
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:23

  fler написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:А чому?

Попит в Києві більший.
Чому нарот потягся в Київ..


1) Безпека - Київ краще захищений, а передмістя - зона дії ППО, там шахеди падають і обломки іншого руслайна, часто людям на подвір'я чи на автівки тощо.
2) Можливості заробітку - у Києві більше вакансій та з/п. В умовах війни люди багато втратили та продовжують втрачати. Тому вимушені шукати можливості додаткового заробітку.

Коли впали обломки ракети/шахєда останній раз в Ірпені/Бучі?
Електричкою до м.Святошин з Ірпеня 20 хв. із Бучі 25хв., це швидше чим із більшості спальників Києва до найближчої станції метро.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:50

flyman они гонят беса. В Ирпене своя атмосфера. Ради неё люди ездят на работу, мучаются в пробках, ищут вечером паркоместо ближе к дому. Это как словами объяснить, что такое мороженное или секс

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После Ирпеня некоторые районы Киева у меня вызывают рвотный рефлекс. Бывает надо по делу ехать на Шулявку или на Петровку, а ощущения как будто едешь в какой нибудь Краматорск или Макеевку
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 07:05

  flyman написав:
  fler написав:
  Frant написав:Попит в Києві більший.
Чому нарот потягся в Київ..


1) Безпека - Київ краще захищений, а передмістя - зона дії ППО, там шахеди падають і обломки іншого руслайна, часто людям на подвір'я чи на автівки тощо.
2) Можливості заробітку - у Києві більше вакансій та з/п. В умовах війни люди багато втратили та продовжують втрачати. Тому вимушені шукати можливості додаткового заробітку.

Коли впали обломки ракети/шахєда останній раз в Ірпені/Бучі?
Електричкою до м.Святошин з Ірпеня 20 хв. із Бучі 25хв., це швидше чим із більшості спальників Києва до найближчої станції метро.


20 хвилин з Ірпеня до Києва електричкою?
А добратись від району ірпіньських новобудів до залізничного вокзалу - ще 20 хв, як мінімум. І треба приїхати загодя, за 10 хв. Щоб не запізнитись. Вже набігає 50 хв.
Плюс пересадка, і по Києву далі 30-40 хвилин. Ось тобі 1,5 години їзди в одну сторону. 3 години щоденно на дорогу. І так - десятки років!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 лют, 2023 12:46, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:35

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

flyman написав:
  fler написав:
  Frant написав:Попит в Києві більший.
Чому нарот потягся в Київ..


1) Безпека - Київ краще захищений, а передмістя - зона дії ППО, там шахеди падають і обломки іншого руслайна, часто людям на подвір'я чи на автівки тощо.
2) Можливості заробітку - у Києві більше вакансій та з/п. В умовах війни люди багато втратили та продовжують втрачати. Тому вимушені шукати можливості додаткового заробітку.

Коли впали обломки ракети/шахєда останній раз в Ірпені/Бучі?
Електричкою до м.Святошин з Ірпеня 20 хв. із Бучі 25хв., це швидше чим із більшості спальників Києва до найближчої станції метро.


Це довше. Швидше, інколи - якщо їхати на своєму авто, це як з заторами повезе
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:25

  Faceless написав:Швидше, інколи - якщо їхати на своєму авто

Бензин 50 грн/літр.
Амортизація авто + паливо - мінімум - 200 дол/місяць. За рік 2400 дол!
10 років - 24 000 доларів!

За 200 дол/міс (8000 грн\міс) можна орендувати пристойну квартиру з свіжим ремонтом не в центрі Києва, зате біля метро. :wink:

Тому ціни нерухомості в Ірпені, Бучі і т.п. - падають швидше, ніж ширпотреб радянської епохи в Києві
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:24

  Frant написав:
  Faceless написав:Швидше, інколи - якщо їхати на своєму авто

Бензин 50 грн/літр.
Амортизація авто + паливо - мінімум - 200 дол/місяць. За рік 2400 дол!
10 років - 24 000 доларів!

За 200 дол/міс (8000 грн\міс) можна орендувати пристойну квартиру з свіжим ремонтом не в центрі Києва, зате біля метро. :wink:

Тому ціни нерухомості в Ірпені, Бучі і т.п. - падають швидше, ніж ширпотреб радянської епохи в Києві

Що таке амортизація, недавно відчув на повну катушку. Відкапіталив двіжок на своєму Аккорді за 1,5 кує, ну і на сдачу ще АКБ за 3500 грн довелось прикупити. 😟Тобто, якщо я проїду після капітали 100 тис км, то тільки вона винесе по 60 коп на км пробігу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:28

Bolt бедняжка, новый двс на жигуль (без навесного) можно купить за 300 уе еще 100 уе выйдет его установка. это чтоб не капиталить. Или капиталка 200 уе. В любом гаражном кооперативе спросите дядю ваню, его все знают. Купят авто которое не по карману, потом ноют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 10:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:38

В мене сусід, який має fx35(на газу) ,і магазин на Південному(хто львівський той знає), купив електро байка і до пізньої осені їздив на роботу, з роботи на ньому. То 11 км в один бік.
Bolt
 
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