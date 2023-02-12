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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:11

  Frant написав:
  flyman написав:
  fler написав:
1) Безпека - Київ краще захищений, а передмістя - зона дії ППО, там шахеди падають і обломки іншого руслайна, часто людям на подвір'я чи на автівки тощо.
2) Можливості заробітку - у Києві більше вакансій та з/п. В умовах війни люди багато втратили та продовжують втрачати. Тому вимушені шукати можливості додаткового заробітку.

Коли впали обломки ракети/шахєда останній раз в Ірпені/Бучі?
Електричкою до м.Святошин з Ірпеня 20 хв. із Бучі 25хв., це швидше чим із більшості спальників Києва до найближчої станції метро.


20 хвилин з Ірпеня до Києва електричкою?
А добратись від району ірпіньських новобудів до залізничного вокзалу - ще 20 хв, як мінімум. І треба приїхати загодя, за 10 хв. Щоб не запізнитись. Вже набігає 50 хв.
Плюс пересадка, і по Києву далі 30-40 хвилин. Ось тобі 1,5 години їзди в одну сторону. 3 години щоденно на дорогу. І так - десятки років!

Не заливай.
за 30-40 хв можна прийти пішки від кінця Бучі до центру Ірпеня, або з одного кінця Ірпеня до іншого кінця Ірпеня.

Як знімав в на 11 лінії в Ірпені, то за 15 хв. був на платформі.
В Бучі ще зручніше, так як там три зупинки приміського ШРТ і є нові ЖК в 5-10 хв. від квартири до платформи.

На ДРВЗ/Троєщині/Борщагівці/ітд, я так розумію, маршрутки та інший ГТ зупиняються під парадним кожного будинку.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:20

flyman проигрыш во времени только из за неудобного расписания электричек. Когда я работал на Святошино, добирался на 30 минут быстрее, чем сотрудники с Трои. Причем все четверо ездили на одном авто (по очереди) из экономии.

На Петровку-Оболонь я бы добирался на 30 минут дольше, чем они. На веник наверное одинаково. Всё зависит от того, где именно расположен офис.

От меня на Святошин
Авто 20 минут (если удачно проскочить пробку на академе)
Маршрутка+метро 40-50 минут
Самокат 40-50 минут
Электричка 45 минут (дорога пешкарусом на электричку + сама поездка)
Самокат + электричка 30 минут
Какого-то огромного выигрыша у перечисленных видов транспорта нет. Авто в 2р быстрее но где то в 5 раз дороже, если учитывать амортизацию и потерю рыночной стоимости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:24

  Frant написав:
  Faceless написав:Швидше, інколи - якщо їхати на своєму авто

Бензин 50 грн/літр.
Амортизація авто + паливо - мінімум - 200 дол/місяць. За рік 2400 дол!
10 років - 24 000 доларів!

За 200 дол/міс (8000 грн\міс) можна орендувати пристойну квартиру з свіжим ремонтом не в центрі Києва, зате біля метро. :wink:

Тому ціни нерухомості в Ірпені, Бучі і т.п. - падають швидше, ніж ширпотреб радянської епохи в Києві

Але ви не враховуєте саму інвестицію у покращення умов і відновлення життя.
Тобто в Ірпені серед сосен людина може відновитися у 10..20 разів краще чим у центрі Києва біля метро. Відновитися і з новими силами заробити +200уе, які таки перекриють оту амортизацію :) Виникає питання, чи треба інвестувати в покращення відновлення свого життя, чи просто животіти біля метро :) :)
Для чого ж ми живемо?! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:57

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  Amethyst написав:в Ірпені серед сосен людина може відновитися у 10..20 разів краще чим у центрі Києва біля метро

Я перепрошую, в чому виражаються метрики відновлення? Спати треба а 10-20 разів менше, чи шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:41

  Faceless написав:
  Amethyst написав:в Ірпені серед сосен людина може відновитися у 10..20 разів краще чим у центрі Києва біля метро

Я перепрошую, в чому виражаються метрики відновлення? Спати треба а 10-20 разів менше, чи шо?
Хар-ки живого орг-му гуманоЇда: об'єктивні (пульс, тиск, сатурація, холестерин...) і суб'єктивні (настрій) = якість життя :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:49

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Amethyst написав:
  Faceless написав:
  Amethyst написав:в Ірпені серед сосен людина може відновитися у 10..20 разів краще чим у центрі Києва біля метро

Я перепрошую, в чому виражаються метрики відновлення? Спати треба а 10-20 разів менше, чи шо?
Хар-ки живого орг-му гуманоЇда: об'єктивні (пульс, тиск, сатурація, холестерин...) і суб'єктивні (настрій) = якість життя :P


От тут хіба суб'єктивні у когось можуть бути в рази вище.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 10:42

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Ну мапи стану повітря особливих переваг Ірпеня перед Києвом не показують. А ось тестостерон і жага до життя при відвідуванні мажорних райончиків типу Бесарабки підвищуються
fox767676
 
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