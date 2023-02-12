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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:44

В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:06

  Hotab написав:В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.


Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.
drevlyanin
 
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