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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 13:44
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
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Hotab
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Додано: Сер 29 бер, 2023 20:06
Hotab написав:
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.
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drevlyanin
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