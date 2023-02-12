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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:44
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
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Hotab
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Додано: Сер 29 бер, 2023 20:06
Hotab написав:
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:01
drevlyanin написав: Hotab написав:
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.
Пішки йти 2-3 км - далеко.
Це вже як у Флаймена, з його "пішою доступністю" до зупинки ШРТ
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Frant
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Додано: Суб 01 кві, 2023 09:43
Frant написав: drevlyanin написав: Hotab написав:
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.
Пішки йти 2-3 км - далеко.
Це вже як у Флаймена, з його "пішою доступністю" до зупинки ШРТ
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:32
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Додано: Нед 02 кві, 2023 15:49
Hotab написав:
В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Пройдіться піщки до метро, коли я там жив дороги до метро Теремки були фактично непрохідні через багнюку після дощів.
Ще там по генплану мала бути дорога між Києвом та Київською обл. щоб не вийшло шо вікна будуть виходити на 8 полосову дорогу.
Але все інше мабуть не самий гірший варіант.
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Хомякоид
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