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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:44

В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:06

  Hotab написав:В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.


Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:01

  drevlyanin написав:
  Hotab написав:В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.


Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.

Пішки йти 2-3 км - далеко.
Це вже як у Флаймена, з його "пішою доступністю" до зупинки ШРТ :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:43

  Frant написав:
  drevlyanin написав:
  Hotab написав:В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.


Такий варіант має право на життя але потрібно уважно вивчати конкретний об'єкт: обійти все навколо, порозпитувати місцевих та сусідів, вивчити цей та попередні проекти забудовника ну і обов'язково своїми ногами пройти ті 2-3 км. По карті або з вікна машини не те.

Пішки йти 2-3 км - далеко.
Це вже як у Флаймена, з його "пішою доступністю" до зупинки ШРТ :roll:

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:32

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Вітальян ще той жартівник )
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:49

  Hotab написав:В сусідній гілці якось хтось за Гатне спитав, його проігнорили. А справді??
Як щодо 2-3км до м. Теремки взяти дуплекс? Там і спортлайфи з супермаркетами, та і відстань до міста - фактично поряд. При потребі можна і пішки з метро дійти. Ясно, що не на постійній основі, але в принципі за потреби.


Пройдіться піщки до метро, коли я там жив дороги до метро Теремки були фактично непрохідні через багнюку після дощів.
Ще там по генплану мала бути дорога між Києвом та Київською обл. щоб не вийшло шо вікна будуть виходити на 8 полосову дорогу.
Але все інше мабуть не самий гірший варіант.
Хомякоид
 
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  #<1 ... 118119120121
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