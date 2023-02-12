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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 14:22

Хомякоид
Продали по цене 1К барака в Макеевке или по среднерыночной для 3К в панели в этом районе?
Кстати что за район, что отшиб окраины, а метро прям под домом?
И как у вас с соседями вокруг вашей вишнёвой прелести? Лучше чем с наркоторговцами, беспредельщиками и решалами с ММА-образованием в НЛ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 14:40

  барабашов написав:Хомякоид
Продали по цене 1К барака в Макеевке или по среднерыночной для 3К в панели в этом районе?
Кстати что за район, что отшиб окраины, а метро прям под домом?
И как у вас с соседями вокруг вашей вишнёвой прелести? Лучше чем с наркоторговцами, беспредельщиками и решалами с ММА-образованием в НЛ?


У меня лучше на порядок в Чабані парадиз.
Весь рабочий контингент, на работе постоянно, нарикам и пенсионерам там просто неоткуда взяться.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:23

24.08 в Ирпене открывается муниципальный дет.сад с лифтами

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:35

центр Ирпеня

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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:43

набережная

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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:44

Frant согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:48

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Красиві фото
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:07

  zerocool написав:Стало відомо, що в Києві планують зносити “хрущовки” та “панельки”, а їхніх мешканців — відселяти.

На розгляді депутатів уже перебуває відповідний Проект Закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, або законопроект 6458.

https://vikna.tv/dlia-tebe/novyny-ukray ... glyadayut/

Маячня.
Черговий вкид від рилів-новобудівців. Подадуть нереальний проект, побігають і заспокояться
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:08

  vitaliiangel написав:Frant согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.

Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.

Ти так і не зрозуміла, чому?
____

Чергові фото Єпенів.
Ти порахувала вартість щоденного проїзду на роботу в Київ?
Бензин, амортизація машини, 3 години часу свого життя щоденно?

Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:13

  Frant написав:Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.
я ж и говорю значит Щербакова лучше! с чем ты споришь?
vitaliiangel
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