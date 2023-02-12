Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид Продали по цене 1К барака в Макеевке или по среднерыночной для 3К в панели в этом районе? Кстати что за район, что отшиб окраины, а метро прям под домом? И как у вас с соседями вокруг вашей вишнёвой прелести? Лучше чем с наркоторговцами, беспредельщиками и решалами с ММА-образованием в НЛ?
барабашов написав:Хомякоид Продали по цене 1К барака в Макеевке или по среднерыночной для 3К в панели в этом районе? Кстати что за район, что отшиб окраины, а метро прям под домом? И как у вас с соседями вокруг вашей вишнёвой прелести? Лучше чем с наркоторговцами, беспредельщиками и решалами с ММА-образованием в НЛ?
У меня лучше на порядок в Чабані парадиз. Весь рабочий контингент, на работе постоянно, нарикам и пенсионерам там просто неоткуда взяться.