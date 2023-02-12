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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:16

vitaliiangel , гггг, нормально с утра качаете ветку)))

А за выбитый трафик будешь должен 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:18

  Frant написав:Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
95% киевских покупателей никогда не были в Ирпене и понятия не имеют ни про набережную ни про парки ни про ИРН.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:19

  Hotab написав:А за выбитый трафик будешь должен
пусть долярчик старлинком поделится, нельзя нарушать права украинцев на интернет!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:20

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
95% киевских покупателей никогда не были в Ирпене и понятия не имеют ни про набережную ни про парки ни про ИРН.

Вони їм не потрібні.
В Києві своїх парків вистачає.
І набережна є.

Єпеня - це Єпеня.
І крапка.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:23

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.
я ж и говорю значит Щербакова лучше! с чем ты споришь?

З твоєю дурістю.
Ти знову пропустила прийом таблеток сьогодні?

Дорожчий товар - значить, у товара є якісь властивості,які піднімають його вартість з дешевшим товаром.
Ти ніяк не можеш зрозуміти, які саме.
Підказую: логістика, витрати бензину і амортизація автомобіля, три години щоденно в дорозі - зводять на нівець всі твої гіпсові статуї і фонтани.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:24

  Frant написав:І набережна є.
на Щербакова? 100%
  Frant написав:Вони їм не потрібні.
круто франт за киевлян решил что им надо что не надо.
А ты еще тот диктатор в душе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:26

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:І набережна є.
на Щербакова? 100%
  Frant написав:Вони їм не потрібні.
круто франт за киевлян решил что им надо что не надо. А ты еще тот диктатор в душе.

В Києві, крім Щербакова, ще сотні вулиць.
Прийми таблетки - без них ти не зрозумієш.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:27

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:І набережна є.
на Щербакова? 100%
  Frant написав:Вони їм не потрібні.
круто франт за киевлян решил что им надо что не надо.
А ты еще тот диктатор в душе.

Ринок давно розставив ціни.
Або хрущ без ремонта біля метро в Києві, або новобуд з ремонтом за 15 км від Києва.
Чому саме так, а не навпаки - ти не можеш зрозуміти, тому що не хочеш приймати таблетки від тупості.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31

  Hotab написав:vitaliiangel , гггг, нормально с утра качаете ветку)))
😀

За копієчку скромну)))
Щоб на колготки заробила)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31

  Frant написав:В Києві, крім Щербакова, ще сотні вулиць.

кажется мы обсуждали почему ул. Щербакова дороже Ирпеня. Ты забыл о чём шла речь?
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:Frant согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.

Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.
vitaliiangel
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