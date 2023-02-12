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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 10:16
vitaliiangel , гггг, нормально с утра качаете ветку)))
А за выбитый трафик будешь должен 😀
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Hotab
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:18
Frant написав:
Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
95% киевских покупателей никогда не были в Ирпене и понятия не имеют ни про набережную ни про парки ни про ИРН.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:19
Hotab написав:
А за выбитый трафик будешь должен
пусть долярчик старлинком поделится, нельзя нарушать права украинцев на интернет!
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:20
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
95% киевских покупателей никогда не были в Ирпене и понятия не имеют ни про набережную ни про парки ни про ИРН.
Вони їм не потрібні.
В Києві своїх парків вистачає.
І набережна є.
Єпеня - це Єпеня.
І крапка.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:23
vitaliiangel написав: Frant написав:
Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.
я ж и говорю значит Щербакова лучше! с чем ты споришь?
З твоєю дурістю.
Ти знову пропустила прийом таблеток сьогодні?
Дорожчий товар - значить, у товара є якісь властивості,які піднімають його вартість з дешевшим товаром.
Ти ніяк не можеш зрозуміти, які саме.
Підказую: логістика, витрати бензину і амортизація автомобіля, три години щоденно в дорозі - зводять на нівець всі твої гіпсові статуї і фонтани.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:24
Frant написав:
І набережна є.
на Щербакова? 100%
Frant написав:
Вони їм не потрібні.
круто франт за киевлян решил что им надо что не надо.
А ты еще тот диктатор в душе.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:26
vitaliiangel написав: Frant написав:
І набережна є.
на Щербакова? 100%
Frant написав:
Вони їм не потрібні.
круто франт за киевлян решил что им надо что не надо. А ты еще тот диктатор в душе.
В Києві, крім Щербакова, ще сотні вулиць.
Прийми таблетки - без них ти не зрозумієш.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:27
vitaliiangel написав: Frant написав:
І набережна є.
на Щербакова? 100%
Frant написав:
Вони їм не потрібні.
круто франт за киевлян решил что им надо что не надо.
А ты еще тот диктатор в душе.
Ринок давно розставив ціни.
Або хрущ без ремонта біля метро в Києві, або новобуд з ремонтом за 15 км від Києва.
Чому саме так, а не навпаки - ти не можеш зрозуміти, тому що не хочеш приймати таблетки від тупості.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31
Hotab написав:vitaliiangel
, гггг, нормально с утра качаете ветку)))
😀
За копієчку скромну)))
Щоб на колготки заробила)))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:31
Frant написав:
В Києві, крім Щербакова, ще сотні вулиць.
кажется мы обсуждали почему ул. Щербакова дороже Ирпеня. Ты забыл о чём шла речь?
Frant написав: vitaliiangel написав:Frant
согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.
Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.
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