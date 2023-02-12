RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:33

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:В Києві, крім Щербакова, ще сотні вулиць.
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:Frant согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.

Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.

кажется мы обсуждали почему ул. Щербакова дороже Ирпеня.

Якщо ти не впевнена, прийми таблетки,які покращують пам'ять.
Можливо, тоді зрозумієш, чому Ірпінь більшості киян - нецікавий.
Всі ці фонтани, парки, набережні за 15 км від києвської межі.
В Києві вистачає своїх фонтанів, набережних і парків.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23329
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 121122123124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Shaman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11163, 11164, 11165
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111646 27707947
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 сер, 2023 18:09
Hotab
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412, 2413, 2414
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24136 16214554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 17:03
ihorkyiv
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 19573
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МетаБанк (5)
19.08.2023 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.