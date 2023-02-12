Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Якщо ти не впевнена, прийми таблетки,які покращують пам'ять.
Можливо, тоді зрозумієш, чому Ірпінь більшості киян - нецікавий.
Всі ці фонтани, парки, набережні за 15 км від києвської межі.
В Києві вистачає своїх фонтанів, набережних і парків.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 10:33
Якщо ти не впевнена, прийми таблетки,які покращують пам'ять.
Можливо, тоді зрозумієш, чому Ірпінь більшості киян - нецікавий.
Всі ці фонтани, парки, набережні за 15 км від києвської межі.
В Києві вистачає своїх фонтанів, набережних і парків.
|