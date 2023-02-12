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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 10:58
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 11:28
Опудало горохове, не тобі хаяти київські парки і зони відпочинку!
Ірпінь - концептуально це райцентр, який розташований недалеко від столиці
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 11:30
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
95% киевских покупателей никогда не были в Ирпене и понятия не имеют ни про набережную ни про парки ни про ИРН.
Тому що Ірпінь та інші єпеня- нецікаві киянам.
Ціна ірпіньської нерухомості красномовно свідчить про це.
vitaliiangel написав:Frant
согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.
Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.
Ти так і не зрозуміла, чому?
____
Чергові фото Єпенів.
Ти порахувала вартість щоденного проїзду на роботу в Київ?
Бензин, амортизація машини, 3 години часу свого життя щоденно?
Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
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Додано: Суб 19 сер, 2023 11:33
Якого хера модерація тре мої повідомлення?
Це гілка про рекламу дальніх Єпенів чи форум, де обговорюються
достоїнства і недоліки тих чи інших варіантів?
Якщо тут тупа реклама, то слід перейменувати форум: реклама дешевої. єпеньської нерухомості.
Нерухомість дешева, а проїзд дорогий. (((
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 11:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 11:34
Frant написав:
Ірпінь - концептуально це райцентр, який розташований недалеко від столиці
Ирпень не райцентр, это бучанский район. таких запущенных парков как интернациональный в Ирпене нет. Включи мозги почему.
Frant написав:
Ціна ірпіньської нерухомості красномовно свідчить про це.
я тебе уже ответил 95% киевлян никогда в Ирпене не были, парков - набережной не видели. Когда не было иномарок жигуль тоже считался классной тачкой. С наличием выбора теперь жигули чермет даже по меркам села. Тоже самое и хрущи на Щербакова / сталинки на Дарнице, если в жизни ничего не видел - отличный вариант! Но если туда попасть после Ирпеня - рвотный рефлекс.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:09
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ірпінь - концептуально це райцентр, який розташований недалеко від столиці
Ирпень не райцентр, это бучанский район. таких запущенных парков как интернациональный в Ирпене нет. Включи мозги почему.
Frant написав:
Ціна ірпіньської нерухомості красномовно свідчить про це.
я тебе уже ответил 95% киевлян никогда в Ирпене не были, парков - набережной не видели. Когда не было иномарок жигуль тоже считался классной тачкой. С наличием выбора теперь жигули чермет даже по меркам села. Тоже самое и хрущи на Щербакова / сталинки на Дарнице, если в жизни ничего не видел - отличный вариант! Но если туда попасть после Ирпеня - рвотный рефлекс.
Свої рефлекси притримай при собі.
Ціни нерухомості дальніх Єпенів і власне Києва біля метро - чітко свідчать про вибір пересічного.
Коли введуть плату за парковку для всіх, тоді проживання в Єпенях і щоденні поїздки на роботи в Київ - стануть ще меньш вигідними.
Людям потрібна насамперед робота поблизу, а не парки, гіпсові статуї чи велодоріжки.
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Frant
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