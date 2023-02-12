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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 121122123124125 ... 127>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 10:58

  Frant написав:Можливо, тоді зрозумієш, чому Ірпінь більшості киян - нецікавий.
на всех своих работах я рассказывал киевлянам про Ирпень, и ни один мне не сказал "нецікаво".
  Frant написав:В Києві вистачає своїх фонтанів, набережних і парків.
в Киеве есть такие локации где до ближайщей набережной 30-45мин общественным транспортом. или 2 часа по пробкам. Парки киевские далеко не все "люкс" вот фото парка интернациональный

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Киев не беднее Ирпеня, просто кому то на$рать на это позорище

для сравнения парк Покровский в Ирпене
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:28

Опудало горохове, не тобі хаяти київські парки і зони відпочинку!
Ірпінь - концептуально це райцентр, який розташований недалеко від столиці
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:30

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
95% киевских покупателей никогда не были в Ирпене и понятия не имеют ни про набережную ни про парки ни про ИРН.

Тому що Ірпінь та інші єпеня- нецікаві киянам.
Ціна ірпіньської нерухомості красномовно свідчить про це.

  vitaliiangel написав:Frant согласись что ул. Щербакова в Киеве выглядит лучше.

Чомусь житло там дорожче, ніж квартири з ремонтом в Ірпені.

Ти так і не зрозуміла, чому?
____

Чергові фото Єпенів.
Ти порахувала вартість щоденного проїзду на роботу в Київ?
Бензин, амортизація машини, 3 години часу свого життя щоденно?

Ти здогадуєшся, чому "хрущовка" в Києві без ремонту коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпенях?
Чому є економічне обгрунтування?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:33

Якого хера модерація тре мої повідомлення?

Це гілка про рекламу дальніх Єпенів чи форум, де обговорюються
достоїнства і недоліки тих чи інших варіантів?

Якщо тут тупа реклама, то слід перейменувати форум: реклама дешевої. єпеньської нерухомості.
Нерухомість дешева, а проїзд дорогий. (((
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 11:34, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 11:34

  Frant написав:Ірпінь - концептуально це райцентр, який розташований недалеко від столиці
Ирпень не райцентр, это бучанский район. таких запущенных парков как интернациональный в Ирпене нет. Включи мозги почему.
  Frant написав:Ціна ірпіньської нерухомості красномовно свідчить про це.
я тебе уже ответил 95% киевлян никогда в Ирпене не были, парков - набережной не видели. Когда не было иномарок жигуль тоже считался классной тачкой. С наличием выбора теперь жигули чермет даже по меркам села. Тоже самое и хрущи на Щербакова / сталинки на Дарнице, если в жизни ничего не видел - отличный вариант! Но если туда попасть после Ирпеня - рвотный рефлекс.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:09

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ірпінь - концептуально це райцентр, який розташований недалеко від столиці
Ирпень не райцентр, это бучанский район. таких запущенных парков как интернациональный в Ирпене нет. Включи мозги почему.
  Frant написав:Ціна ірпіньської нерухомості красномовно свідчить про це.
я тебе уже ответил 95% киевлян никогда в Ирпене не были, парков - набережной не видели. Когда не было иномарок жигуль тоже считался классной тачкой. С наличием выбора теперь жигули чермет даже по меркам села. Тоже самое и хрущи на Щербакова / сталинки на Дарнице, если в жизни ничего не видел - отличный вариант! Но если туда попасть после Ирпеня - рвотный рефлекс.

Свої рефлекси притримай при собі.

Ціни нерухомості дальніх Єпенів і власне Києва біля метро - чітко свідчать про вибір пересічного.
Коли введуть плату за парковку для всіх, тоді проживання в Єпенях і щоденні поїздки на роботи в Київ - стануть ще меньш вигідними.
Людям потрібна насамперед робота поблизу, а не парки, гіпсові статуї чи велодоріжки.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:25

парк незнайка (Ирпень)

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:29

  vitaliiangel написав:Зображення
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Також красиво. Чому дядьку не подобається?
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:29

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  Frant написав:Людям потрібна насамперед робота поблизу, а не парки, гіпсові статуї чи велодоріжки.
Ну а чоо, Ірпені для пенсов і дистанційників. Ото моя бабуля з Малопідвальної колись мріяла померти у Ворзелі :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:32

парк писателей (Ирпень)

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vitaliiangel
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