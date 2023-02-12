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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 12:35
Frant написав:
Якого хера модерація тре мої повідомлення?
Це гілка про рекламу дальніх Єпенів чи форум, де обговорюються
достоїнства і недоліки тих чи інших варіантів?
Якщо тут тупа реклама, то слід перейменувати форум: реклама дешевої. єпеньської нерухомості.
Нерухомість дешева, а проїзд дорогий. (((
Модерація на цій гілці вже давно підтирає повідомлення деяких форумчан в "автоматичному режимі", яку би правду вони насправді не написали.
Щодо реклами периферійної Ірпені, від одного із ірпенських гореінвесторів, то йому вже із самого початку війни потрібно було зрозуміти, що усі ці велосипедні доріжки, нові стовпчики, та майданчики із смішними кольоровими будинками навколо - ніц не варті, ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИКРИТІ НАДІЙНИМ ППО (як наприклад patriot в столиці)!!!
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:42
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:42
roberto dark написав: Frant написав:
Якого хера модерація тре мої повідомлення?
Це гілка про рекламу дальніх Єпенів чи форум, де обговорюються
достоїнства і недоліки тих чи інших варіантів?
Якщо тут тупа реклама, то слід перейменувати форум: реклама дешевої. єпеньської нерухомості.
Нерухомість дешева, а проїзд дорогий. (((
Модерація на цій гілці вже давно підтирає повідомлення деяких форумчан в "автоматичному режимі", яку би правду вони насправді не написали.
Щодо реклами периферійної Ірпені, від одного із ірпенських гореінвесторів, то йому вже із самого початку війни потрібно було зрозуміти, що усі ці велосипедні доріжки, нові стовпчики, та майданчики із смішними кольоровими будинками навколо - ніц не варті, ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИКРИТІ НАДІЙНИМ ППО (як наприклад patriot в столиці)!!!
Про відсутність ППО в Ірпені та його вразливість у випадку наступу з Білорусі - ірпіньська ріелторша скромно мовчить.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:43
roberto dark написав:
ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИКРИТІ НАДІЙНИМ ППО (як наприклад patriot в столиці)!!!
ты дурнэ? патриот прикрывает радиус 300 км а Ирпень от Киева в 8км. Ирпень прикрыт так же как и Киев тем же патриотом.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:45
vitaliiangel написав: roberto dark написав:
ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИКРИТІ НАДІЙНИМ ППО (як наприклад patriot в столиці)!!!
ты дурнэ? патриот прикрывает радиус 300 км а Ирпень от Киева в 8км
3000 км)))
Прийми таблетки, тупе)))
І згадай, що робилось в ірпені в лютому-квітні 2022. Донині обгорілі будинки стоять.
Подумай, чому хрущовка на вул.Щербакова, без ремонта , коштує дорожче, ніж квартири в ірпіньському неохрущі.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:45
8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?
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Investor_K
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:46
vitaliiangel
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Парк им. Правика (Ирпень)
Не бачу, куди б я мангал поставив. Не годиться!
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:47
Investor_K написав:
8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?
Зимою?
8 км - чергова підтасовка.
Насправді, від ірпіньських неохрущів до роботи в Києві - може запросто бути 20-30 км в одну сторону
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:48
Frant написав: Investor_K написав:
8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?
Зимою?
Зимою на лижах! 😎
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:52
Investor_K написав:
8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?
щас проверим засекайте
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vitaliiangel
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