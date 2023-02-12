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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:53

  Frant написав:
  Investor_K написав:8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?

Зимою?

У декого круглий рік літо на всіх фото. Також в ракурс не попадають місцеві сараї та "шевченкові хати" в цьому прикиївському "раю", для молодих та перспективних.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:55

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?

Зимою?

У декого круглий рік літо на всіх фото. Також в ракурс не попадають місцеві сараї та "шевченкові хати" в цьому прикиївському "раю", для молодих та перспективних.

Можно подумати, що у вас в Ізраїлі все бездоганно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:55

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?

Зимою?

У декого круглий рік літо на всіх фото. Також в ракурс не попадають місцеві сараї та "шевченкові хати" в цьому прикиївському "раю", для молодих та перспективних.

Від єпеньського раю до Києва - 28 км.
Не 8 км,як писала ірпіньська ріелторша.
Вона постійно перекручує інформацію.

https://mistaua.com/%D0%BC%D0%B0%D0%BF% ... 7915039063

Крім зони неохрущів, в Ірпені є квартали "хрущів", досить убогих.
Проте вона не бореться з ними,чомусь.
За ірпенем - повно шевченківських хат)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 12:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:58

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Ну, 28 км на самокаті - не дуже.
А що нащо лісапєда? Хтось пробував?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:59

  vitaliiangel написав:
  roberto dark написав:ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИКРИТІ НАДІЙНИМ ППО (як наприклад patriot в столиці)!!!
ты дурнэ? патриот прикрывает радиус 300 км а Ирпень от Киева в 8км. Ирпень прикрыт так же как и Киев тем же патриотом.

Це тобі дурнику Арестович із Фейгіном розповіли таку казку?

Про реальні можливості Patriot із відомих джерел:

"Батарея Patriot має велику дальність ураження, але може охопити лише ОБМЕЖЕНУ ТЕРИТОРІЮ. Наприклад, Patriot можуть ефективно захистити невелику військову базу, але не можуть повністю захистити велике місто, як от Київ. Вони можуть захистити лише частину міста. Patriot часто розгортають як батальйон, що містить чотири батареї".
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 12:59

  roberto dark написав:акож в ракурс не попадають місцеві сараї
извини что не учёл твои предпочтения. В Ирпене земля 10куе сотка, сараи серьезно ? да их выкупили давно ради земли и уже что то там построили. Поищи купить гараж с землёй (не в кооперативе и не в промзоне) куй найдёшь и стоить он будет как квартира.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 19 сер, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:01

  vitaliiangel написав:
  roberto dark написав:акож в ракурс не попадають місцеві сараї
извини что не учёл твои предпочтения. В Ирпене земля 10куе сотка стоит, серьезно сараи? их выкупили давно и уже что то построили.

В Києві земля в 5 разів дорожча.
В центрі 10 разів.
Знову акела промахнулася.
Вітальангел, пора тобі прийняти таблетки.
Ти реально тупа.
Чому ти не борешся з ірпіньськими хрущами і шевченківськими хатами?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:03

  roberto dark написав:Це тобі дурнику Арестович із Фейгіном розповіли таку казку?
загугли долбоёп сколько с апреля 2022 по август 2023 по Ирпеню прилётов. НОЛЬ.

А по Львову? не зли меня, иди работай в свой кибуц.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:05

  vitaliiangel написав:
  roberto dark написав:Це тобі дурнику Арестович із Фейгіном розповіли таку казку?
загугли долбоёп сколько с апреля 2022 по август 2023 по Ирпеню прилётов. НОЛЬ.

А по Львову? не зли меня, иди работай в свой кибуц.


Убога, почитай, скільки % ірпіньського жилфонду було розбито під час бойових дій лютого квітня 2022
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:05

  vitaliiangel написав:
  roberto dark написав:Це тобі дурнику Арестович із Фейгіном розповіли таку казку?
загугли долбоёп сколько с апреля 2022 по август 2023 по Ирпеню прилётов. НОЛЬ.

А по Львову? не зли меня, иди работай в свой кибуц.

Зачем мне работать педрило ирпеньское? На меня такие как ты работают. Вот ты меня уже реально начал злить...
roberto dark
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