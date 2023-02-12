Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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roberto dark написав:ЯКЩО ВОНИ НЕ ПРИКРИТІ НАДІЙНИМ ППО (як наприклад patriot в столиці)!!!
ты дурнэ? патриот прикрывает радиус 300 км а Ирпень от Киева в 8км. Ирпень прикрыт так же как и Киев тем же патриотом.
Це тобі дурнику Арестович із Фейгіном розповіли таку казку?
Про реальні можливості Patriot із відомих джерел:
"Батарея Patriot має велику дальність ураження, але може охопити лише ОБМЕЖЕНУ ТЕРИТОРІЮ. Наприклад, Patriot можуть ефективно захистити невелику військову базу, але не можуть повністю захистити велике місто, як от Київ. Вони можуть захистити лише частину міста. Patriot часто розгортають як батальйон, що містить чотири батареї".
roberto dark написав:акож в ракурс не попадають місцеві сараї
извини что не учёл твои предпочтения. В Ирпене земля 10куе сотка, сараи серьезно ? да их выкупили давно ради земли и уже что то там построили. Поищи купить гараж с землёй (не в кооперативе и не в промзоне) куй найдёшь и стоить он будет как квартира.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 19 сер, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:акож в ракурс не попадають місцеві сараї
извини что не учёл твои предпочтения. В Ирпене земля 10куе сотка стоит, серьезно сараи? их выкупили давно и уже что то построили.
В Києві земля в 5 разів дорожча. В центрі 10 разів. Знову акела промахнулася. Вітальангел, пора тобі прийняти таблетки. Ти реально тупа. Чому ти не борешся з ірпіньськими хрущами і шевченківськими хатами?
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.