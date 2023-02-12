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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:09

  roberto dark написав: Вот ты меня уже реально начал злить...
сделай доброе дело, убейся сволочь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:10

Без образ - інтеллект не дозволяє?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:11

  Investor_K написав:Без образ - інтеллект не дозволяє?
в Израиле это такая традиция что-то типа нашего здрасьте
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:13

  Investor_K написав:Ну, 28 км на самокаті - не дуже.
А що нащо лісапєда? Хтось пробував?

Треба спитати у тих, хто живе в Ірпені.
2 км по Ірпеню,
28 км до Києва, 10 км по Києву.
40 км плюс 40 км щоденно.
Далекуватотдля велосипеда)))
Або маршрутка (фу-фу), або власний автомобіль (дорого). 900 км за місяць, 3000 грн лише на бензин.

Або житло в Києві, класом простіше ірпіньськиго.
Ірпінь - на великого любителя та для тих, хто не вміє рахувати гроші
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:15

Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:16

  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.

Звісно.
Це зрозуміло всім, крім Вітальєна.
Якщо він стане приймати таблетки, так теж зрозуміє, що це невигідно.

Віталь, ти готовий?)))
З недорогих таблеток, кажуть, "Вінпоцетин". Спробуй!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:17

  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:19

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.

З Троєщини до метро - 10 хвилин маршруткою чи трамваєм.
Схоже, що ти ніколи не бувала не те що в Чернівцях, а й на Троєщині.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 19 сер, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:19

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.

Я 25 років так прожив свого часу. Норм.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:20

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.

Я 25 років так прожив свого часу. Норм.

и тем кто из Ирпеня ездит тоже норм. :D
vitaliiangel
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