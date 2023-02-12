|
|
|
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:09
roberto dark написав:
Вот ты меня уже реально начал злить...
сделай доброе дело, убейся сволочь
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2182 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:10
Без образ - інтеллект не дозволяє?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9043
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:11
Investor_K написав:
Без образ - інтеллект не дозволяє?
в Израиле это такая традиция что-то типа нашего здрасьте
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2182 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:13
Investor_K написав:
Ну, 28 км на самокаті - не дуже.
А що нащо лісапєда? Хтось пробував?
Треба спитати у тих, хто живе в Ірпені.
2 км по Ірпеню,
28 км до Києва, 10 км по Києву.
40 км плюс 40 км щоденно.
Далекуватотдля велосипеда)))
Або маршрутка (фу-фу), або власний автомобіль (дорого). 900 км за місяць, 3000 грн лише на бензин.
Або житло в Києві, класом простіше ірпіньськиго.
Ірпінь - на великого любителя та для тих, хто не вміє рахувати гроші
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1571 раз.
- Подякували: 2484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:15
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9043
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:16
Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
Звісно.
Це зрозуміло всім, крім Вітальєна.
Якщо він стане приймати таблетки, так теж зрозуміє, що це невигідно.
Віталь, ти готовий?)))
З недорогих таблеток, кажуть, "Вінпоцетин". Спробуй!
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1571 раз.
- Подякували: 2484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:17
Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2182 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:19
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.
З Троєщини до метро - 10 хвилин маршруткою чи трамваєм.
Схоже, що ти ніколи не бувала не те що в Чернівцях, а й на Троєщині.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 19 сер, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1571 раз.
- Подякували: 2484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:19
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.
Я 25 років так прожив свого часу. Норм.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9043
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:20
Investor_K написав: vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.
Я 25 років так прожив свого часу. Норм.
и тем кто из Ирпеня ездит тоже норм.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2182 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|