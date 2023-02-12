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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 13:20
Investor_K написав: vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.
Я 25 років так прожив свого часу. Норм.
Троєщина краща для проживання, чим Ірпінь
Тому житло там в 1,5-2 рази дорожче ірпіньського.
Правда, Віталь?((((
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:21
Frant написав:
Правда, Віталь?((((
кому и комбикорм лучше стейка. правда франт?)))
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vitaliiangel
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:22
vitaliiangel написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
Я 25 років так прожив свого часу. Норм.
и тем кто из Ирпеня ездит тоже норм.
Три години свого життя щоденно на дорогу?? Ну нафуй?
Мінус 3000 грн лише на бензин щомісячно.
vitaliiangel написав: Frant написав:
Правда, Віталь?((((
кому и комбикорм лучше стейка. правда франт?)))
Заходиш в найближчу аптеку і питаєш: Вінпоцетин є?
Або кавінтон)))
Можеш додатково приймати аспірин в оболонці)))
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:33
vitaliiangel написав: Frant написав:
Правда, Віталь?((((
кому и комбикорм лучше стейка. правда франт?)))
Кролям,індикам і курам краще, так.
Вітальєн, чому ти такий тупий????
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:42
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:52
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:03
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:09
На першому фото - щаслива родина )
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Investor_K
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10
Investor_K написав:
На першому фото - щаслива родина )
Але без дітей.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:16
Investor_K написав:
Але без дітей.
обезьяна лучше чем дети, не курит, не бухает, ей не надо покупать айфонов, платить за учёбу в универе, давать карманные деньги, потом помогать с квартирой и т.д.
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vitaliiangel
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