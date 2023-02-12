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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:20

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
а жить на трое и работать в Киеве? с Ирпеня хотя бы мостов нет.

Я 25 років так прожив свого часу. Норм.

Троєщина краща для проживання, чим Ірпінь
Тому житло там в 1,5-2 рази дорожче ірпіньського.
Правда, Віталь?((((
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:21

  Frant написав:Правда, Віталь?((((
кому и комбикорм лучше стейка. правда франт?)))
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:22

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.

Я 25 років так прожив свого часу. Норм.

и тем кто из Ирпеня ездит тоже норм. :D

Три години свого життя щоденно на дорогу?? Ну нафуй?
Мінус 3000 грн лише на бензин щомісячно.
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Правда, Віталь?((((
кому и комбикорм лучше стейка. правда франт?)))

Заходиш в найближчу аптеку і питаєш: Вінпоцетин є?
Або кавінтон)))
Можеш додатково приймати аспірин в оболонці)))
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:33

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Правда, Віталь?((((
кому и комбикорм лучше стейка. правда франт?)))

Кролям,індикам і курам краще, так.
Вітальєн, чому ти такий тупий????
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:42

парк дубки (Ирпень)

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:52

парк Центральный (Ирпень)

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:03

Парк Дружби ім. академіка Заріфи Алієвої

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:09

  vitaliiangel написав:Зображення
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На першому фото - щаслива родина )
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:Зображення
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На першому фото - щаслива родина )

Але без дітей.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:16

  Investor_K написав:Але без дітей.
обезьяна лучше чем дети, не курит, не бухает, ей не надо покупать айфонов, платить за учёбу в универе, давать карманные деньги, потом помогать с квартирой и т.д.
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