Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

и давно ты его принимаешь? результат видимо не очень попробуй ректально
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:26
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:52
прохфесору совсем плохо от жары? от центра Ирпеня до Крещатика 25,7км
а если и со зрением плохо жми сюда
хотабу
для интереса глянул расстояние с гатного
таки да на 8км ближе. такси на 60-80грн будет дешевле
(по текущим расценкам)
мы же общественный транспорт не рассматриваем?
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:30
За какое время можно доехать от Ирпеня до Киева
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