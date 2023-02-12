RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:09

  vitaliiangel написав:Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

На першому фото - щаслива родина )
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9046
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10

  Investor_K написав:
  vitaliiangel написав:Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

На першому фото - щаслива родина )

Але без дітей.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9046
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:16

  Investor_K написав:Але без дітей.
обезьяна лучше чем дети, не курит, не бухает, ей не надо покупать айфонов, платить за учёбу в универе, давать карманные деньги, потом помогать с квартирой и т.д.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 18836
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:26

  Frant написав:З недорогих таблеток, кажуть, "Вінпоцетин". Спробуй!
и давно ты его принимаешь? результат видимо не очень :( попробуй ректально
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 18836
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:52

  Frant написав:28 км до Києва, 10 км по Києву.
прохфесору совсем плохо от жары? от центра Ирпеня до Крещатика 25,7кмЗображення
а если и со зрением плохо жми сюда
Зображення

хотабу
для интереса глянул расстояние с гатного
Зображення
таки да на 8км ближе. такси на 60-80грн будет дешевле :D
(по текущим расценкам)
мы же общественный транспорт не рассматриваем?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 18836
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:30

За какое время можно доехать от Ирпеня до Киева

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 18836
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:48

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Investor_K написав:8 км на електросамокаті -це скільки часу треба?
20 хв
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33631
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 7812 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:52

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Investor_K написав:Жити в Ірпені та працювати у Києві -не варіант.
Повно людей живе в передмісті, працюючи в Києві - в Вишгороді, Броварах, Борисполі, Соф борщазі, Ірпені з Бучею. Складно, якщо графік жорсткий. А так знаю купу людей, без проблем добиралися. А з ковіду з дистанційкою тим паче не проблема
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33631
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 7812 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:12

Снова Куликово поле на ветке))
Трупы (забаненные) всюду.

Но надо признать, власти Ирпеня молодцы. Понятно, что это река денег от застройщиков полилась, есть за что строить парки и набережные. Но могли бы и просто раздеребанить.

Ну и да, если кому не надо ежедневно на офис на работу, Ирпень совсем неплохой вариант.
Но, надо признать, и я имею такой опыт, Киев в этом случае будешь видеть раз в месяц. На шоппинг в молл (хотя наверняка основные магазины типа Пумы/АндерАрморы с Найками есть и там) . Все остальное - можно жить вполне автономно : продукты, фуд-корты, развлечения - все будет на месте. И ты вроде уже и не в Киеве живешь, видя его раз в месяц))
Hotab
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 15.02.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 2051 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 123124125126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11164, 11165, 11166
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111651 27709543
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 сер, 2023 16:26
antey1969
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412, 2413, 2414
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24136 16214821
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 17:03
ihorkyiv
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 19575
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (773)
19.08.2023 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.