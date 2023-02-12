Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

На першому фото - щаслива родина )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:10
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:16
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:26
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:52
прохфесору совсем плохо от жары? от центра Ирпеня до Крещатика 25,7км
а если и со зрением плохо жми сюда
хотабу
для интереса глянул расстояние с гатного
таки да на 8км ближе. такси на 60-80грн будет дешевле
(по текущим расценкам)
мы же общественный транспорт не рассматриваем?
Додано: Суб 19 сер, 2023 16:30
За какое время можно доехать от Ирпеня до Киева
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:48
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
20 хв
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:52
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Повно людей живе в передмісті, працюючи в Києві - в Вишгороді, Броварах, Борисполі, Соф борщазі, Ірпені з Бучею. Складно, якщо графік жорсткий. А так знаю купу людей, без проблем добиралися. А з ковіду з дистанційкою тим паче не проблема
Додано: Суб 19 сер, 2023 18:12
Снова Куликово поле на ветке))
Трупы (забаненные) всюду.
Но надо признать, власти Ирпеня молодцы. Понятно, что это река денег от застройщиков полилась, есть за что строить парки и набережные. Но могли бы и просто раздеребанить.
Ну и да, если кому не надо ежедневно на офис на работу, Ирпень совсем неплохой вариант.
Но, надо признать, и я имею такой опыт, Киев в этом случае будешь видеть раз в месяц. На шоппинг в молл (хотя наверняка основные магазины типа Пумы/АндерАрморы с Найками есть и там) . Все остальное - можно жить вполне автономно : продукты, фуд-корты, развлечения - все будет на месте. И ты вроде уже и не в Киеве живешь, видя его раз в месяц))
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