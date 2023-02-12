Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Додано: Суб 19 сер, 2023 18:12

Снова Куликово поле на ветке))

Трупы (забаненные) всюду.



Но надо признать, власти Ирпеня молодцы. Понятно, что это река денег от застройщиков полилась, есть за что строить парки и набережные. Но могли бы и просто раздеребанить.



Ну и да, если кому не надо ежедневно на офис на работу, Ирпень совсем неплохой вариант.

Но, надо признать, и я имею такой опыт, Киев в этом случае будешь видеть раз в месяц. На шоппинг в молл (хотя наверняка основные магазины типа Пумы/АндерАрморы с Найками есть и там) . Все остальное - можно жить вполне автономно : продукты, фуд-корты, развлечения - все будет на месте. И ты вроде уже и не в Киеве живешь, видя его раз в месяц))