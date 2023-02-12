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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:59

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Неконтролируемая застройка подпортила репутацию отличного места.

Открываю Лун Ирпень
Продажа квартир в новостроях -103 проекта
Правда иногда буча закрадывается, но то такэ.
Как для города в 30 тысяч (сколько сейчас даже представить сложно) перебор с новым строительством.

Ради интереса посмотрел Киев
Продажа квартир в новостроях - 375 ЖК
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:15

Хрузовки на Нивках.
Что получается в % годовых, если купить и сдавать?
Investor_K
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