|
|
|
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 сер, 2023 21:59
Неконтролируемая застройка подпортила репутацию отличного места.
Открываю Лун Ирпень
Продажа квартир в новостроях -103 проекта
Правда иногда буча закрадывается, но то такэ.
Как для города в 30 тысяч (сколько сейчас даже представить сложно) перебор с новым строительством.
Ради интереса посмотрел Киев
Продажа квартир в новостроях - 375 ЖК
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9167
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 12:15
Хрузовки на Нивках.
Что получается в % годовых, если купить и сдавать?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:28
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 28 сер, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18912
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:31
vitaliiangel
На фото красиво.
Но главные ценители этой красоты - Франт и Роберто - пока могут наслаждаться всем этим дистанционно
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9124
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:46
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18912
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:32
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18912
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:39
Investor_K для вас вот скейтпарк открыли
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18912
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|