RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:59

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Неконтролируемая застройка подпортила репутацию отличного места.

Открываю Лун Ирпень
Продажа квартир в новостроях -103 проекта
Правда иногда буча закрадывается, но то такэ.
Как для города в 30 тысяч (сколько сейчас даже представить сложно) перебор с новым строительством.

Ради интереса посмотрел Киев
Продажа квартир в новостроях - 375 ЖК
hume
 
Повідомлень: 9167
З нами з: 27.12.12
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:15

Хрузовки на Нивках.
Что получается в % годовых, если купить и сдавать?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:28

и снова Ирпень

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 28 сер, 2023 13:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18995
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:31

vitaliiangel
На фото красиво.
Но главные ценители этой красоты - Франт и Роберто - пока могут наслаждаться всем этим дистанционно :D
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:46

достраивается новая больница

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18995
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:32

и вообще парадиз

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18995
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:36

  vitaliiangel написав:

На днях вийде Франт. Може, його зацікавить.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:39

Investor_K для вас вот скейтпарк открыли
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18995
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:48

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18995
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2187 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:01

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 124125126127>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2414, 2415, 2416
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24155 16225645
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 вер, 2023 20:59
Bolt
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11185, 11186, 11187
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
111864 27790186
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 вер, 2023 16:50
Faceless
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 19624
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.