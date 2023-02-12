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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:47
beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
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