|
|
|
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:47
beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:21
Investor_K написав: beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:41
beee написав: Investor_K написав: beee написав:
Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
Може тому вони й були такі сумні?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33710
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 7821 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:04
beee написав:
. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19002
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2187 раз.
- Подякували: 3136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 вер, 2023 11:50
А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9796
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2056 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik
, Vadim_
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|