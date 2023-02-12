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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:47

  beee написав:Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))


Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:21

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Investor_K написав:
  beee написав:Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))


Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:41

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

beee написав:
Investor_K написав:
  beee написав:Ехал щас в Ирпень. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))


Почему вы им не обьяснили, что они счастливые люди?
Почему? Я им широко улыбался
Може тому вони й були такі сумні?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:04

  beee написав:. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:50

А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:46

  vitaliiangel написав:
  beee написав:. У водителей пробки в Киев такие грустные лица))
а что веселого в том, что после выходных людям надо ехать на работу?

Аж 20 км лише до столиці, причому.
І в столиці ще 10-15 км.
Неблизький світ.
"Дешева нерухомість - дорогий проїзд" :mrgreen:
  Hotab написав:А взагалі там, біля мʼяча , розвʼязку не планують замість перехрестя зі світлофором?

навіщо?
мешканцям Ірпеня і так добре. :lol:
Не Конча-Заспа)))) :wink:
Frant
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